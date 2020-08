GRAVELLONA TOCE - 06-08-2020 -- Trasferta in montagna

per la Bottega dell’Arte di Gravellona Toce: martedì 4 agosto, infatti, l’insegnante Michela Mirici Cappa ha accompagnato alcuni suoi allievi a Campieno di Crodo presso lo Spazio Arte Mattioli per un’intensa giornata di studio.



E’ stata una giornata davvero speciale durante la quale gli allievi hanno dipinto nella graziosa area verde dello Spazio Arte Mattioli e hanno avuto l’opportunità di visitare la galleria d’arte dei sig.ri Roberto e Carla dove viene sempre naturale abbandonarsi all’arte e, altrettanto spontaneamente, si riesce a vivere appieno un’esperienza multisensoriale grazie ai sig.ri Mattioli che con gentilezza regalano ai visitatori emozioni sempre nuove.



Abbracciati da un’infinità di opere d’arte, oggetti d’artigianato e pubblicitari, i visitatori assaporano l’arte in maniera totalizzante…

C’è qualcosa di magico lì a Campieno, un’atmosfera emozionante, straniante e familiare al contempo, che “rapisce” il visitatore e lo fa viaggiare nei mondi dell’arte, della storia, della cultura e delle tradizioni.

A rendere ancora più eccezionale la giornata è stata la presenza del grande illustratore e artista Adelchi Galloni; Michela Mirici Cappa è entusiasta: “Non ci sono parole per descrivere la bella e incredibile giornata, Roberto e Carla Mattioli sono stati ancora una volta due persone squisite e incontrare il maestro Galloni è stato un vero privilegio. La sua è stata la prima volta a Campieno, nonostante lì ci siano praticamente tutte le sue opere, lui non ci era mai stato. E’ stato bellissimo -conclude Michela Mirici Cappa- visionare le opere ospitate nello Spazio Arte Mattioli e avere Adelchi Galloni a raccontare storie e aneddoti relativi alle sue opere, ascoltarlo è stato veramente incantevole sia per me sia per i miei allievi.”



Questa è l’anima della Bottega dell’Arte: una Bottega vera e propria -nell’accezione più nobile del termine- in cui alle lezioni in sede si affiancano eventi o lezioni "en plein air”, mostre in sedi esterne, incontri con artisti già affermati che si raccontano o tengono incontri a tema.



r.a