AMENO - 08-08-2020 -- In questa particolare

estate 2020, fatta di mascherine e distanze da mantenere, non si possono più organizzare grandi eventi che richiamano molte persone ma ciò non significa rinunciare a stare insieme e festeggiare.

Ci sono realtà che non mancano di offrire interessanti proposte ad abitanti e turisti per vivere piacevoli momenti, ci sono comunità che credono sia ancora possibile “fare” , ovviamente in sicurezza, e per questo continuano a impegnarsi e creare.

Lo sanno bene ad Ameno, piccolo borgo sulle alture del Lago d’Orta, dove le “Ragazze della Cotta” ormai da cinque week end propongono, sempre con temi differenti, offerte e intrattenimento per grandi e piccini; solo per fare due esempi ci sono stati -fra gli altri- il week end tropicano, quello dedicato al rosso…tutte simpatiche occasioni per vivere il paese e la sua gente.

Ora ad Ameno c’è una novità: in occasione della festa patronale del paese, il 15 agosto, le “Ragazze della Cotta” hanno scelto di fare un regalo virtuale agli abitanti di Ameno e, più in generale, a tutti coloro che al piccolo borgo sono legati.

A partire da oggi, sabato 8 agosto, sarà allestita una mostra lungo tutta la via (la via Cotta, per l’appunto) fatta di foto, cartoline e ricordi di un paese ormai profondamente cambiato ma nella sua essenza più profonda sempre uguale.

L'invito delle “Ragazze della Cotta” è quello di passeggiare tra i pannelli alla ricerca di un dettaglio, un volto, uno scorcio, un’emozione di Ameno….

Un ulteriore omaggio al paese saranno le bandiere rosse, colore della Madonna dell'Assunta, che addobberanno la Cotta, e qui il merito è tutto del gruppo delle “Tricottine” sempre disponibili e generose quando si tratta di rimboccarsi le maniche per la comunità.

La mostra lungo la via Cotta resterà allestita dall’8 al 23 agosto.

