NONIO – 11-08-2020 - Risulta disperso

da ieri, lunedì 10 agosto, attorno alle 17.00 nelle acque del lago d'Orta il noto barbiere di Nonio Enrico Faraglia, da qualche anno in pensione. L’uomo dopo aver raggiunto l’area antistante il pontile di Oira, frazione del comune affacciata sul lago, ha deciso di entrare in acqua per una nuotata con l’obiettivo di raggiungere la sponda orientale in zona Crabbia. Dopo più di un’ora alcuni compaesani rendendosi conto dell’assenza dell’uomo hanno deciso di iniziare alcune perlustrazioni che non hanno dato esito positivo e così sono scattati i soccorsi in particolare sono stati allertati i Carabinieri di Omegna ed i Vigili del Fuoco. Le ricerche sono continuate fino a tarda sera ed è stata ritrovata la boa che l’uomo portava sempre con sé durante le nuotate, nell’area denominata “piuvé”, tra Oira e Ronco, una delle più profonde del lago. Le ricerche riprenderanno in mattinata grazie anche all’intervento dei sommozzatori giunti sul posto già nella serata di ieri per un primo sopralluogo.