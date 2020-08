OMEGNA – 11-08-2020 – Il 5 e il 6 settembre torna ad Omegna, con la sua terza edizione, l’evento “Il Lago dei Draghi”, un’occasione speciale per vivere un “safari” fotografico in motoscafo sul lago d’Orta a caccia di draghi.

A Omegna, città di Gianni Rodari, l'Accademia di Dragologia svelerà i segreti dei draghi che da secoli vivono sulle sponde del lago d'Orta e insegnerà ai bambini ad affrontare i draghi, durante un viaggio in motoscafo, muniti di cappello ignifugo, binocolo e accompagnati da simpaticissimi dragologi.

“Il Lago dei Draghi” è un'avventura per tutta la famiglia che si svolge in un contesto paesaggistico di indubbia bellezza, con installazioni animatroniche che riproducono fedelmente i draghi in movimento.

I posti sono limitati e da qualche giorno, precisamente dal 7 agosto, è possibile prenotarsi online sul sito www.lagodeidraghi.it dove si possono trovare anche tutte le informazioni di questa manifestazione.