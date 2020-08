OMEGNA – 12-08-2020 - Dalle ore

12 di oggi, mercoledì 12 agosto 2020, sono aperte le prenotazioni per i concerti, gli incontri del Salotto di Diderot e lo spettacolo di fuochi piromusicali di domenica 30 agosto della 117° edizione della festa di San Vito a Omegna.

Il sito www.prenotaSanVito.it è chiaro, semplice e molto intuitivo e lì, oltre a poter prenotare, è ovviamente anche possibile avere tutte le informazioni aggiornate e dettagliate dei vari eventi che caratterizzeranno il ricco programma dell'edizione 2020 dei grandi festeggiamenti omegnesi.

Per i concerti degli artisti big il costo di prenotazione è di 1 euro, 5 euro – invece - il costo di prenotazione per lo spettacolo dei fuochi piromusicali; è possibile prenotare contemporaneamente 6 posti per ogni evento.

Per i concerti si potrà scegliere il posto e le sedie saranno numerate.

Ai varchi di ingresso, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid19, sarà verificata la prenotazione, misurata la temperatura e si dovrà accedere obbligatoriamente con la mascherina.