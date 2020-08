NONIO – 13-08-2020 – Riprendono oggi , giovedì 13 agosto, le operazioni di recupero del corpo individuato ieri nel lago d’Orta durante le operazioni di ricerca di Enrico Faraglia, l’ex barbiere di Nonio scomparso mentre stava attraversando il Cusio a nuoto.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Novara nell’aggiornamento diramato ieri sera spiega che le battute di ricerca, condotte con l’attrezzatura subacquea robotizzata da fondo, hanno consentito l’individuazione di un corpo alla profondità di 137 metri. Per tutta la giornata di ieri si sono svolte le operazioni propedeutiche al recupero che, verosimilmente, avverrà oggi. L’obiettivo è quello di consentire all’attrezzatura subacquea di portare il corpo a profondità minore tale da permettere ai sommozzatori di poterlo condurre, manualmente ed in sicurezza, sino in superficie. L’operazione è delicata e complessa, vista la profondità di rinvenimento (uno dei più punti più profondi del lago), e sarà condotta con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del nucleo di Milano, che continueranno ad operare sulla parte strumentale robotizzata, e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del nucleo di Torino che si immergeranno in acqua per il recupero manuale del corpo. Il Comando Vigili del Fuoco di Novara, che coordina l’operazione, continuerà a fornire assistenza tecnica con una squadra e due natanti di supporto.