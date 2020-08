SAN MAURIZIO D’OPAGLIO – 13-08-2020 - Dal 18 settembre

torna “Vado a Teatro!” 8° edizione, la stagione di teatro contemporaneo d’arte al Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d’Opaglio organizzato dal Teatro delle Selve con la direzione artistica di Franco Acquaviva. Si tratta di un progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2020 – Piemonte dal Vivo

Questa edizione, a causa dei noti problemi sanitari, è divisa in due parti o atti teatrali veri e propri: il primo si svolgerà dal 18 settembre al 6 novembre. Il secondo a partire dai primi mesi del 2021 e fino alla primavera inoltrata.

Il primo atto prevede 5 spettacoli, sempre alle ore 21, al Teatro degli Scalpellini, di cui due nuove proposte e tre recuperi della stagione 2019-20. I recuperi sono:

venerdì 25 settembre, PICCOLO CANTO DI RESURREZIONE, uno spettacolo-concerto- rito, cantato a cappella e recitato da cinque straordinarie performer, vincitore de I TEATRI DEL SACRO 2018;

venerdì 16 ottobre, COMBATTENTI, testo del pluripremiato drammaturgo RENATO GABRIELLI, commissionato e prodotto dal TEATRO PERIFERICO;

venerdì 30 ottobre, MY SWEET GEORGE, il cui debutto è stato più volte rimandato a causa della pandemia, nuova produzione del TEATRO DELLE SELVE, per i 50 anni di My Sweet Lord, la celebre canzone di George Harrison.

Le novità invece vedono ben due omaggi alla città teatrale per eccellenza: quella Napoli il cui carisma artistico riaffiora periodicamente. Questi gli appuntamenti:

venerdì 18 settembre, a inaugurazione della stagione, è PULCINELLESCO, carrellata sulla figura di Pulcinella, con la tecnica di improvvisazione straordinaria di un’originale interprete della Commedia dell’Arte come VALERIO APICE, testimonial di quest’arte italiana anche in contesti internazionali di rilievo.

venerdì 6 novembre, NAPOLI ’70 è l’ occasione per la compagnia CHILLE DE LA BALANZA con il suo inesausto mattatore CLAUDIO ASCOLI, già apprezzata presenza agli Scalpellini, per raccontare l’Italia degli ultimi 50 anni a partire dalla storia artistica e sociale di quella città e di una generazione di artisti e intellettuali che ha cambiato la storia dello spettacolo italiano.

Il secondo atto vede 6 titoli, le cui date sono ancora in via di definizione, sul tema della montagna, della sostenibilità ambientale, del teatro comico e omaggi a grandi personaggi.

Ricomincia anche la rassegna parallela TRIANGOLAZIONI DI PENSIERO che, in attesa di poter recuperare i due incontri sospesi la primavera scorsa, rilancia intanto con un autore come STEFANO BETTERA il quale, venerdì 23 ottobre, alle 21, sempre al Teatro degli Scalpellini, con ingresso gratuito, ci racconta la figura del Buddha a partire dal suo ultimo libro IL BUDDHA ERA UNA PERSONA CONCRETA, Rizzoli, 2020.

La stagione è sostenuta da: Fondazione Piemonte dal Vivo-Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Regione Piemonte, Istituzione Museo del Rubinetto, comune di San Maurizio d’Opaglio; e dalle aziende: Pettinaroli; Fantini; Il Castagno; Cimberio; Fornara. In collaborazione con Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone. Per tutti gli spettacoli, biglietto unico euro 12

Per gli abbonati della scorsa stagione i biglietti precedentemente acquistati sono sostituiti da voucher, previa prenotazione obbligatoria. Info al numero 339 3117032 o alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.