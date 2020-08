NONIO – 13-08-2020 – Si sono concluse oggi, giovedì 13 agosto, intorno alle 14.30 le operazioni di ricerca di Enrico Faraglia, il nuotatore scomparso nel lago d’Orta nel tardo pomeriggio di lunedì. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Novara fa sapere che, come da pianificazione operativa, il corpo, individuato nella giornata di ieri, è stato riportato in superficie prima strumentalmente con l’attrezzatura robotica dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano e dopo, manualmente, dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco del nucleo di Torino. In seguito, il corpo, con un mezzo di assistenza del Comando dei Vigili Del Fuoco di Novara, è stato condotto a riva presso un cantiere nautico per agevolare gli adempimenti successivi. Presenti sul posto i Carabinieri di Omegna.