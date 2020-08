ORTA SAN GIULIO – 16-08-2020 - Anche in questo 2020, come sempre nella giornata di Ferragosto, i vogatori si sono ritrovati all'Isola di San Giulio per la tradizionale Benedizione agli Amici del Remo e della Pagaia. Alle ore 10.30 don Giacomo Bagnati “Parroco dell’Isola”, seguendo la tradizione avviata da Silvio Gallina -classe 1933, ideatore dell’iniziativa-, ha accolto e benedetto canoisti, canottieri, velisti e battellini che si trovavano nelle vicinanze; presenti una quarantina di vogatori e circa trenta imbarcazioni. Un minuto di silenzio è stato osservato per ricordare Enrico Faraglia, ultima vittima del lago.

r.a.