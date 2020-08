ORTA SAN GIULIO – 17-08-2020 – Prosegue il cartellone

di Orta Estate, le manifestazioni per l’estate 2020 organizzate dal Comune di Orta San Giulio in collaborazione con Confcommercio_Imprese per l’Italia Alto Piemonte. Mercoledì 19 agosto doppia iniziativa tra le vie del borgo cusiano. Si conclude la mini-rassegna “Concerti a Mezzogiorno” con il secondo appuntamento ad ingresso gratuito, con inizio alle 12: alla chiesa di San Nicolao, al Sacro Monte, concerto con le musiche di Ferdinando Carulli. In piazza Motta alle 21 lo spettacolo “Prendi fra le mani la testa”, omaggio a Lucio Battisti.