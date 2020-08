OMEGNA - 19-08-2020 - L’Asl VCO

comunica che in occasione della festa patronale di San Vito di Omegna il Punto di Primo Intervento dell’Ospedale Madonna del Popolo garantirà l’apertura sino alle ore 24.00 nelle serate di sabato 22 agosto e domenica 30 agosto, come richiesto dall’Amministrazione Comunale cittadina in accordo con il Centro Ortopedico di Quadrante e l’Azienda Sanitaria.