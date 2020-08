OMEGNA – 19-08-2020 - La Paffoni Fulgor

Basket annuncia l’arrivo di un giovane talento proveniente dalla Serie A2. Si tratta di Lorenzo Neri, che lo scorso anno ha potuto crescere ed allenarsi nell’ambiziosa realtà di Capo d’Orlando, alla corte di coach Marco Sodini.

“Neri, esterno classe 2001, porta freschezza e motivazione al talentuoso gruppo di coach Andreazza, che avrà un giovane in più alla ricerca di spazio ad aumentare l’intensità e il livello agonistico in campo” si legge nella newsletter della squadra.

“Sono felice di essere qui perché tutti mi hanno parlato bene della società e del posto - sono le prime parole in rossoverde di Neri -, personalmente mi sono messo in gioco, andando dalla parte opposta dell’Italia a cercare ulteriori stimoli. Spero di portare il mio mattoncino per aiutare la squadra a vincere”.