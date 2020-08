GOZZANO - 20-08-2020 -- Il gruppo A.I.B. e P.C. Gozzano ODV,

ha fatto il bilancio dell'attività dello scorso anno. Il gruppo ha lavorato senza sosta sugli incendi Boschivi, avvenuti sia sul territorio che su quelli limitrofi; la squadra ha impiegato un totale di 430 ore di lavoro per l’estinzione e la prevenzione degli incendi boschivi. In ambito territoriale ed è intervenuta praticamente su tutte le manifestazioni organizzate sul territorio, in quanto l’amministrazione Comunale, ha chiesto la presenza costante, per vigilare sul buon esito delle manifestazioni che si svolgono ogni anno, come il carnevale, le corse podistiche, la festa di chiusura dell’istituto scolastico, l’Oceanman (gara di nuoto con attraversamento dell’intero lago D’Orta), i mercatini di Natale e molti altri, per un totale di 39 interventi, per un totale di circa 870 ore di lavoro.

"La nostra sinergia con l’amministrazione comunale a supporto della popolazione è sempre più forte in quanto le autorità locali stanno comprendendo sempre di più l’importanza di avere una squadra AIB sul territorio Gozzanese", sottolineano dal gruppo.

Nel mese di Novembre sono stati effettuati diversi interventi di Protezione Civile a causa delle forti piogge che hanno creato alluvioni su tutto il territorio della provincia di Novara. In tutto questo periodo la squadra è sempre stata supportata dall'amministrazione Comunale sia nel C.O.C. sia fisicamente durante gli interventi. La squadra continua a ritenere che la formazione dei volontari sia un’attività fondamentale e cerca di utilizzare le qualifiche professionali e non, presenti all'interno della squadra, per aggiornare e formare i volontari all'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi in possesso durante tutto l’arco dell’anno.



"Abbiamo partecipato nuovamente anche alla Missione in Puglia per un totale di 206 ore di presenza su tutto il territorio del Gargano e della Foresta Umbra. Per continuare a crescere la squadra A.I.B. e PC Gozzano ODV, si è dotata di altri due automezzi un Iveco Scam per il trasporto di materiali e un Panda donatoci dal Comune di Gozzano. La squadra ha percorso circa 4200 Km, utilizzando alternativamente tutti gli automezzi a disposizione".



Questo l'organigramma. Presidente: Massimo Girardello ; CapoSquadra Operativo: Roberto Bergantin ; Vice Capo Squadra: Valerio Cavriani; Vice Capo Squadra: Luca Margaroli; Segretario di Squadra: Paolo Porrega Tesoriere: Valerio Cavriani; Consigliere: Andrea Cavriani; Consigliere: Davide Zanin.