PETTENASCO - 20 -08-2020 -- Inizieranno presumibilmente

la prossima settimana i lavori di verniciatura del pavimento del Museo dell’Arte della Tornitura del Legno di Pettenasco.

In questo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 il museo di Pettenasco non ha aperto al pubblico e così, approfittando della chiusura, l'Associazione Pro Loco di Pettenasco che gestisce il sito museale ha deciso di fare questo intervento di restyling.

“Dopo 20 anni era ora di mettere mano al nostro museo -asserisce Renato Morea presidente della Pro Loco di Pettenasco- il pavimento a causa dell’umidità era scrostato in parecchi punti e necessitava di una sistemata. Il costo di questo intervento -conclude Morea- verrà coperto da fondi della Pro Loco e da fondi comunali”.

r.a.