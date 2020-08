OMEGNA_ 20-08-2020-- La Paffoni porge

un gradito bentornato a Lorenzo Segala:

"Un ritorno frutto della volontà comune del Club e del giocatore, che torna ad indossare la maglia che aveva vestito fin da bambino.

Segala è un esterno molto duttile, con ampio margine di miglioramento, sia fisico che tecnico. Nelle ultime stagioni ha saputo farsi notare con prestazioni sopra le righe al College Basketball Borgomanero, tra under 18 Eccellenza e C Gold, e ora è pronto al grande salto di categoria, con motivazione e voglia di migliorare da vendere: “Sono felice di poter sposare il progetto tecnico Fulgor, volevo tornare e ho colto al volo l’opportunità che mi si era presentata – ci dice Segala -, sono sicuro di essere nel posto giusto per alzare il mio livello di gioco e continuare a crescere. Poter giocare per la Serie B della società in cui si ha iniziato a nutrire passione per la pallacanestro è straordinario, spero di poter ricambiare la fiducia e di fungere da esempio per i ragazzi delle nostre giovanili. La sfida è molto stimolante, mi trovo di fronte a giocatori di grande esperienza, uno staff preparatissimo e un ambiente carico: non vedo l’ora di iniziare.”