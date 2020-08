OMEGNA - 21-08-2020 -- Sono ore decisive

queste per la Festa Patronale di San Vito a Omegna perché se è vero che il programma della manifestazione non subirà variazioni, è altrettanto vero che, a causa delle nuove disposizioni anti Covid, non è certa la realizzazione dei fuochi piromusicali in programma per domenica 30 agosto.



Il Comitato Festeggiamenti San Vito, contattato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 20 agosto, ha dichiarato quanto segue: “Per la festa Patronale di San Vito nessuna variazione, si continua con tutto il piano concerti, spettacoli, street food e vendita biglietti San Vito e Vinci con tutte le linee guida già indicate. Attualmente siamo in attesa dell’autorizzazione per i fuochi d'artificio”.

r.a.