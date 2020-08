OMEGNA- 21-08-2020 -- Ora è ufficiale:

non ci sarà lo spettacolo di fuochi piromusicali in programma per le ore 21.30 di domenica 30 agosto ad Omegna in occasione della festa di San Vito.



La decisione di annullare i fuochi artificiali è stata presa durante la riunione che si è tenuta in Prefettura questa mattina e che si è conclusa pochi minuti prima delle ore 13.

r.a.