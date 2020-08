LAGO D’ORTA - 21-08-2020 -- Dopo quattro mesi

intensi di lavoro e ricerca è in stampa, e quindi disponibile a breve, il nuovo interessante ed utile opuscolo “Itinerari in mountain bike del lago d’Orta + special e-bikes” dell’Unione Turistica Lago d’Orta.



Realizzata con lo sviluppo grafico e l’ideazione progetto di MAGIC - Alex Chichi & Partner, le fotografie di Alex Chichi, lo sviluppo mappe e itinerari di Magic / E-bike Traveling, coi testi di Francesca Naboni, con la collaborazione dei bikers Giorgia Micali, Riccardo Manzetti, Adele Avallone, Leonardo Cerutti, Marco Cerutti, Francesca Naboni, Diana Trissino, con il coordinamento dell’Unione Turistica Lago d’Orta di Ezio Primatesta e grazie ad alcuni sponsor, questa guida vuole essere un nuovo valido strumento per chi decide di vivere le proprie vacanze in bicicletta.



Gli amanti delle due ruote trovano in questa pubblicazione tutto un mondo da scoprire/riscoprire: 13 itinerari alla scoperta del Lago d’Orta (Orta San Giulio e i suoi gioielli, la riviera di Pettenasco, torri antiche e Sacri Monti, la fede a spasso nel blu, la selvaggia Valstrona - solo per citare alcune delle 13 proposte), percorsi scaricabili in formato GPX, precise note tecniche (quali ad esempio periodo consigliato per fare il percorso, tempo di percorrenza con mountain bike e con e-bike, dislivello e pendenza del percorso…) , fotografie che immortalano le peculiarità di queste terre così tanto ricche di fascino, e poi ancora ci sono descrizioni accurate, consigli e tante informazioni utili per poter vivere al meglio questi luoghi magici.

Si tratta di una guida alle escursioni in mountain bike molto dettagliata, arricchita da strumenti multimediali per visualizzare mappe, scaricare percorsi GPS, e consigli su cosa visitare e dove sostare, il tutto per consentire di vivere un’esperienza a 360°.

“Il nostro amato Lago d'Orta e i suoi dintorni sono la perfetta destinazione per gli amanti della mountain bike e per chi è alla ricerca di un turismo più consapevole -dichiara Oreste Primatesta, presidente dell’Unione Turistica Lago d’Orta nell'introduzione di questa nuova guida-. Il Lago d’Orta è una destinazione ideale anche perché ha scelto con lungimiranza di investire in uno sviluppo sostenibile, coniugando ospitalità, sport e cultura. Il futuro è qui e crediamo debba coniugarsi il più possibile con l'ambiente. Per questo la nostra guida è fra le prime in Italia dedicata anche a chi utilizza biciclette a pedalata assistita. Tutti potranno visitare su due ruote il nostro territorio ancora integro, conoscere le piccole aziende agricole che se ne prendono cura e godere della nostra quotidianità fatta di bellezza, storia, arte e fede…”.

Le 10.000 copie di questa nuova realizzazione dell’Unione Turistica Lago d’Orta si potranno trovare -ad esempio- negli uffici turistici, nelle varie strutture turistico-ricettive, negli uffici comunali e ovviamente nella sede dell’Unione Turistica Lago d’Orta che si trova a Pettenasco in piazza Unità d’Italia 2.

Per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. www.lagodorta.piemonte.it

r.a.