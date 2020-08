OMEGNA- 21-08-2020-- Balanzoni, Scali e Ndzie saranno in rossoverde anche per la stagione 2020-2021, come spiegano dalal società cusiana: "Siamo lieti di confermare quanto annunciato al Regina Palace di Stresa qualche settimana fa dal nostro Direttore Sportivo Michele Burlotto: Balanzoni, Scali e Ndzie restano giocatori della Paffoni Fulgor Basket anche per la stagione 2020-2021.

Un nuovo capitolo con la maglia rossoverde cucita sul petto per tutti e tre: Balanzoni, giocatore fondamentale e persona ormai di casa per la Fulgor.

Scali, uno dei ragazzi che ha dimostrato più attaccamento ai nostri colori: è cresciuto con noi, ha saputo ritagliarsi sempre più spazio e ora è atteso dalla stagione della consacrazione con un ruolo importante in squadra. Ndzie, infine, il giovane che permetterà a coach Andreazza di tenere sempre alto il ritmo in campo e in allenamento. In bocca al lupo per la stagione, non vediamo l’ora di rivedervi in campo".