OMEGNA - 22-08-2020 -- Al via oggi,

sabato 22 agosto, i festeggiamenti per la festa di San Vito ad Omegna, dopo che ieri era stato annunciato l'annullamento dei fuochi piromusicali inizialmente previsti per il 30 agosto, a causa delle nuove normative per il contenimento del covid.19. Questo però, non pregiudica assolutamente il resto del programma, che resta confermato.

La giornata inizia con i primi eventi di San Vito Bimbi al Forum: alle 15.00 torneo “BABEKA’ BIMBI” edizione speciale con ADMO sez. Verbano Cusio; alle 16.00 inaugurazione esposizioni: “101 X 100” centouno anni di Girmi. La casa elettrica, a cura di Forum Omegna con la collaborazione di Romano Barchi e Pietro Pasini; “CEN3NARIO” cento anni di Rodari per 3 artisti. Omaggio a Gianni a cura di Collettivo TAD’A .

Apertura delle mostre: Mostra sugli illustratori di C’era due volte il barone Lamberto (confronto tra le illustrazioni di Bruno Munari, Francesco Altan, Paola Rodari, Federico Maggioni, Javier Zabala e Mauro Maulini) a cura del prof. Pino Boero, Collezione permanente sul prodotto industriale del Distretto dei casalinghi, “H2RODARI” ricostruzione filologica e biografica della storia di Rodari

. Alle 18 ci sarà la S.Messa in Collegiata e la celebrazione per gli anniversari sacerdotali dei preti dell’Unità Pastorale Missionaria di Omegna: don Erminio Ruschetti (50° di ordinazione). Le reliquie vengono esposte in modo solenne all’altare, e viene predisposto il sussidio edizione 2020 per la preghiera personale e comunitaria nei giorni dell’Ottava. Sono chiamati a predicare i giorni del Triduo i “giovani sacerdoti della diocesi di Novara”, animano le corali parrocchiali.



In serata, alle 21, inaugurazione ufficiale di Ssn Vito Bimbi al Forum alla presenza delle autorità civili e religiose. A seguire uno spettacolo di magia a cura dell’Associazione Arte e Magia



Sempre stasera, in piazza Martiri della Libertà alle 21.15, musica con Accademia Wind Band Dal Dixieland degli anni ‘30 al Jazz moderno in un tributo al maestro Ennio Morricone.

Domani, domenica 23 agosto , Cannoli Solidali sotto i portici municipio dalle 9 alle alle 12,30 : evento proposto dal Comitato San Vito, Associazione Kenzio Bellotti e Domus Sicula con la finalità benefica a favore di Casa Mantegazza. Alle 15, presso il tendone dell'Oratorio di Omegna, il torneo di Scacchi Rapid 10'+3" 9 turni

Per San Vito Bimbi ore 16.00 Laboratorio di danza aeral e acrobatica a cura de “Let’s dance in collaborazione con “Studio Danza 45” e alle ore 21, “C'era una volta favole a rovescio" Fiabe rilette dalla parte dei cattivi! di e con Beniamino Sidoti. Tutto al Forum

In piazza Martiri alle 21,15 Mr. Egg Genere Rock Blues, spaziando da Clapton, BB King, Popa Chubby, Cream, Ray Charles e molti altri artisti. Il piu’ giovane e’ il cantante chitarrista Stefano Bacino, musicista professionista, da segnalare anche il grande pianista maestro Alberto Marazza (lunga carriera da musicista professionista). Vittorio Sancio alla batteria gia’ noto come ex componente della Wally Ali’ Franchini Band e del musicista irlandese Ray Heffernan.

Sia oggi che domani Sul lungolago Gramsci la Fiera del Lago e delle Valli del Cusio, con espositoria artigianali, commerciali e con aree gastronomiche.



Nuova formula anche per il banco di beneficenza a causa della situazione di emergenza Covid19 : la distribuzione dei biglietti avverrà per mezzo di 4 casette di legno disposte nelle piazze degli spettacoli, il ritiro dei premi principali sarà possibile nella nuova sede in lungo lago Buozzi 8/9 ad Omegna.



Il programma completo con dettagli per le prenotazioni obbligatorie degli eventi su http://www.sanvito-omegna.it/

Nella foto l'inaugurazione dell'edizione 2019 di San Vito