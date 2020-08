PETTENASCO - 22-08-2020 -- Il micronido

di Pettenasco esiste dal 2006, nel 2015 con la gestione di Valentina Somensi ha preso il nome di “Micronido Le Coccinelle” e ora -per fattori di varia natura- questa realtà educativa non è più attiva e non riaprirà.



"La chiusura del micronido è un vero peccato -commenta Michela Soia, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione-. Purtroppo, l'amministrazione comunale ha cercato in tutti i modi di evitarla ma, nonostante l'interessamento da parte di una cooperativa che opera nel campo dei servizi per l'infanzia, non siamo riusciti nel nostro intento. L'ostacolo maggiore è stato senz'altro non avere più a disposizione una sede (i proprietari dell'immobile non sono più disponibili ad affittarlo). Perdiamo così un servizio importante per la nostra comunità e anche per le famiglie dei paesi limitrofi che spesso hanno scelto Pettenasco come luogo ideale per far svolgere ai propri bambini parte o addirittura l'intero percorso formativo, proseguendo poi nella nostra scuola materna prima e successivamente nella primaria”.

r.a.