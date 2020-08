ORTA SAN GIULIO - 23-08-2020 -- Quella di mercoledì

19 agosto è stata una giornata particolarmente significativa per Orta San Giulio e cosa è avvenuto lo spiega direttamente Giorgio Angeli, sindaco della perla del Cusio, sulla pagina Facebook del comune: “… grande giornata lo scorso mercoledì 19 agosto. Al pomeriggio abbiamo trasformato la sala rappresentanza del comune di Orta San Giulio ed i giardini in una sala di registrazione. Il maestro Matteo con la viola (suona alla Scala di Milano) e sua moglie Katia, pianista, hanno suonato un omaggio a Ennio Morricone, la colonna sonora di "Nuovo cinema paradiso". Splendida composizione in un luogo meraviglioso. Dopo la sala di rappresentanza, hanno spostato il piano in fondo al giardino e hanno continuato a suonare. Non vi dico l'emozione. Il video, girato anche con l'aiuto di un drone, sarà portato al gran Gala Virtuale che si terrà a Washington a metà settembre, organizzato dalla "Italian Cultural Society of Washington". Grande onore e orgoglio far conoscere il borgo di Orta San Giulio ai nostri connazionali residenti negli Stati Uniti.”