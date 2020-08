OMEGNA - 23-08-2020 -- E’ un invito a vivere

la festa con comprensione, rispetto e coscienza quello di Massimo Nobili, presidente del Comitato Festeggiamenti San Vito: “…Vogliamo un San Vito per rinascere, un San Vito per ripartire, un San Vito in sicurezza...”.



Intervistato ieri, sabato 22 agosto,, primo giorno della 117esima edizione della patronale di Omegna, Nobili assicura che il programma è tutto confermato, ad eccezione, come vi abbiamo già riferito venerdì, dello spettacolo dei fuochi piromusicali di domenica 30 agosto che è stato annullato a seguito di una riunione tenutasi in Prefettura.



Proprio relativamente a questo evento, sul sito http://www.sanvito-omegna.it/ è stata pubblicata la notizia che riguarda il rimborso delle quote versate da chi si era prenotato, nello specifico gli organizzatori precisano: “Con grande dispiacere ma con lo stesso grande senso di responsabilità, dopo gli ultimi provvedimenti in materia di sicurezza, abbiamo deciso di annullare lo spettacolo di fuochi piromusicali, vogliamo avvisare tutti coloro i quali avevano già prenotato l’evento, che sono già partiti i rimborsi automatici sul mezzo di pagamento che avete utilizzato per la prenotazione.”.

r.a.