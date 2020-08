OMEGNA - 23-08-2020 -- E’ stata inaugurata ieri,

sabato 22 agosto, la nuova edizione di San Vito Bimbi, l’annuale festa presso il Forum di Omegna dedicata ai più piccoli che in questo 2020 è dedicata al centenario di Gianni Rodari, un compleanno speciale e prestigioso a cui l’intera città di Omegna sta dedicando molta attenzione.



Durante la prima giornata di festa c’è stata -tra le altre iniziative- l’inaugurazione di due esposizioni particolarmente significative per Omegna e per il territorio cusiano tutto; nello specifico sono state inaugurate le mostre: “101 X 100”- centouno anni di Girmi. La casa elettrica - a cura di Forum Omegna con la collaborazione di Romano Barchi e Pietro Pasini e “CEN3NARIO” - cento anni di Rodari per 3 artisti - omaggio a Gianni a cura di Collettivo TAD’A.



In serata c’è stato il momento dell’inaugurazione ufficiale di San Vito Bimbi alla presenza delle autorità civili e religiose e a seguire un bellissimo spettacolo di magia a cura dell’associazione Arte e Magia.



Il ricco programma di San Vito Bimbi prosegue oggi, domenica 23 agosto, poi si ferma qualche giorno per poi riprendere da giovedì 27 fino a lunedì 31 agosto. Presenti da ieri, e per tutta la durata della festa, anche il Banco di Beneficenza formato baby e tante giostre per un’esperienza unica di divertimento.



Importante ricordare che anche per San Vito Bimbi quest'anno variano le modalità di partecipazione agli spettacoli e agli eventi che resta gratuita ma su prenotazione al fine di garantire il rispetto delle norme COVID-19; tutti i riferimenti, i dettagli e il programma completo della manifestazione si possono trovare sul sito internet del Parco della Fantasia ( https://www.rodariparcofantasia.it/) e sui canali social.

r.a.