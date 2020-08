OMEGNA – 23-08-2020 -- Un pezzo significativo

della cittadina lacustre è stato rimesso a nuovo e restituito ai cittadini. Si tratta di piazza Beltrami, dedicata a un illustre figlio del capoluogo cusiano: il venerabile Andrea Beltrami, sacerdote salesiano, che qui nasceva proprio centocinquant’anni fa, nel 1870. Per questo a benedire la piazza rinnovata c’era don Pierluigi Cameroni, postulatore generale dei salesiani, che ha invitato gli omegnesi a valorizzare “la testimonianza di questo giovane sacerdote, con la sua fede e con la sua forza nell’affrontare la vita”. Poi alla presenza del parroco don Gian Mario Lanfranchini, del presidente del comitato festeggiamenti San Vito Massimo Nobili, del presidente del consiglio comunale Tiziano Buzio e di altre autorità civili e militari, l’assessore Sabrina Proserpio ha tagliato il nastro, inaugurando ufficialmente la piazza tra gli applausi e le ovazioni degli omegnesi. E ai concittadini, visibilmente commossi, l’assessore ha rivolto queste toccanti parole: “È un onore essere presente oggi all’inaugurazione di questa piazza, perché ci auspichiamo di essere riusciti a dare dignità a un luogo intitolato a don Andrea Beltrami e di renderlo degno della collegiata di Sant’Ambrogio che abbiamo alle spalle, che grazie ai lavori di don Gian Mario sta diventando veramente bella. Vogliamo in questo modo dare lustro alla nostra cittadina, alla quale tutti noi teniamo […]. Prossimamente la renderemo ancora più bella con una serie di arredi urbani, affinché diventi un luogo di socialità, perché è da lì che dobbiamo ripartire. Agli omegnesi chiediamo una cosa sola: di avere cura di tutto questo, perché è dal particolare che si rende più bello il generale”. Quindi piazza Beltrami, che abbraccia l’antica collegiata di Sant’Ambrogio, rinnovata e abbellita, sarà resa viva dalla comunità che la frequenta, la ama e la vede come il cuore pulsante della cittadina.