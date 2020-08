OMEGNA – 25-08-2020 -- Dopo lo straordinario

successo registrato a giugno, domenica, 23 agosto il cannolo solidale è tornato sotto i portici del municipio per addolcire la domenica degli omegnesi, grazie all’impegno profuso da Domus Sicula in collaborazione con l’Associazione Kenzio Bellotti. Ben dodici volontari nell’arco della mattinata hanno sostenuto Franco Di Perna in arte “Zio Ciccio” nella preparazione di spettacolari cannoli siciliani, che sono andati letteralmente a ruba, toccando quota 560 pezzi venduti. I fondi raccolti saranno devoluti a favore di Casa Mantegazza. “L’iniziativa del cannolo solidale ha visto la luce nell’ottobre del 2019 per dare supporto alle famiglie in difficoltà economica - ha spiegato Enzo Iapichino, presidente di Domus Sicula - e tuttora tira molto. Abbiamo richieste da vari comuni, e persino dalla Svizzera; attualmente sono in programma due appuntamenti: il primo a Domodossola, nel mese di settembre e l’altro a Baveno, previsto a novembre. Infine vorrei ricordare – ha concluso Iapichino – che in questo 2020 Domus Sicula, l’associazione dei siciliani del VCO, spegnerà venti candeline”. Auguriamo nuove domeniche solidali di successo con i cannoli di Zio Ciccio, titolare di Frutta Sant’Anna di Omegna, che insieme agli altri volontari tanto si spende per i bisognosi.