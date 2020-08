OMEGNA - 25-08-2020 -- Nel programma

dei festeggiamenti della 117° edizione della festa di San Vito ad Omegna non manca la musica classica. Tre appuntamenti per altrettante serate che si preannunciano belle, intense e tutte da vivere con l’animo predisposto ad accogliere il bello.



I concerti di musica classica che tradizionalmente si tenevano nel Salone di Santa Marta, quest’anno si svolgeranno all'aperto presso Largo Cobianchi e, anche in questo caso, la prenotazione del posto è obbligatoria ( www.prenotasanvito.it)



Il primo appuntamento è per giovedì 27 agosto con duo Troncozo - Zambelli con voce, chitarra e bandoneon che proporrà musiche della tradizione argentina, si passa poi a venerdì 28 con il sestetto di ottoni Crazy Brass e l’ultimo incontro con la bella e buona musica è in programma per lunedì 31 agosto con il quartetto Se.go.vi.o e le sue danze e musiche da film (Rota, Morricone, Piazzolla, Bacalov).

Tutti concerti inizieranno alle ore 20.30.