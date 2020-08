MIASINO- 25-08-2020 -- E’ una storia

che continua quella dei “Ragazzi del Presepe” di Carcegna - frazione di Miasino.

Il gruppo, nato nel 1992 con l’obiettivo di allestire ogni anno il presepe nella chiesa del paese, è

una piccola realtà che tanto ha fatto e sta continuando a fare per aiutare chi, in diverse parti del mondo, necessita di sostegno.

Nel corso degli anni al tradizionale presepe i “Ragazzi” hanno dapprima affiancato gli auguri a tutte le famiglie del paese portando casa per casa un piccolo dono da loro realizzato e poi, nel 2000, il grande passo: con l’aiuto dei compaesani, sono riusciti ad adottare tramite “ABC solidarietà e pace” ( www.abconlus.it) Ivana, una bambina serba nata nel 1987, che hanno accompagnato sino al 2005, anno della sua maggiore età.



“Ad oggi possiamo dire che i ragazzi sono già adottati sino ad agosto 2021, i progetti sono quelli di portare tutti i ragazzi alla maggiore età tranne uno, quello di Haiti, che lo seguiamo per sostenerlo negli studi secondari", specifica una Ragazza del Presepe.



Il periodo è indubbiamente difficile e le risorse esigue ma i "Ragazzi" di Carcegna vogliono continuare a tener vivo il loro progetto che attualmente è attivo -ad esempio- in Brasile, in Burkina Faso, ad Haiti e in Guinea Bissau.

Per poter reperire i fondi necessari, anche quest'anno i “Ragazzi del Presepe” e il circolo di Carcegna organizzano la tradizionale cena di fine agosto; l’appuntamento è per sabato 29 e per rispettare le disposizioni introdotte al fine di contenere il contagio da coronavirus, quest’anno la cena è da asporto.

Il menu, al costo di 20 €, prevede flan di zucchine con fonduta, crespelle speck e fontina, arrosto di lonza con patate e panna cotta ai mirtilli.



Per informazioni e prenotazioni si può contattare Barbara al numero 338.4133728, oppure si può usare WhatsApp e scrivere a Sara 346.4710826 e Luisa 349.3104339.



r.a.



Nella foto un momento della cena del 2019