ORTA SAN GIULIO - 27-08-2020 -- Prende il via oggi,

giovedì 27 agosto, da Orta San Giulio la 37^ edizione del Festival Cusiano di Musica Antica: previsti sette concerti organizzati dall'Associazione Amici della Musica Vittorio Cocito. Il primo concerto, oggi, alle ore 18, avrà luogo all'aperto nel giardino di villa Bossi a Orta San Giulio: si potrà accedere a questo concerto gratuitamente. I concerti del 28, 29, 30 agosto saranno tenuti ("Intermezzi del mezzodì" compresi)presso l'auditorium di Casa Maria Ausiliatrice a Pella.

A causa delle restrizioni sanitarie ancora in vigore, si rende necessaria la prenotazione, attraverso il circuito Vivaticket e biglietterie convenzionate

Biglietteria in loco: un'ora prima del concerto - pagamento in contanti

Questo il programma completo:

- In agosto allorché la foglia cade. Canti e danze medievali, Giovedì 27 Agosto 2020 18.00, Giardino di Villa Bossi, Orta San Giulio

ACCADEMIA IL GIARDINO DELLE MUSE, Simone Erre, flauti dolci, gemshorn, direzione; Benedetta Ferracini, flauti dolci, gemshorn; Mauro Occhionero, percussioni

- Corelli per violino e violoncello, Venerdì 28 Agosto 2020 12.00, Auditorium Casa Maria Ausiliatrice, ANNA MOLINARI, violino, LUCIA MOLINARI, violoncello

- Variazioni Goldberg, Venerdì 28 Agosto 2020 20.45, Auditorium Casa Maria Ausiliatrice, Pella, CARLO MASCHERONI, clavicembalista

- Il clavicembalo nel primo Barocco, Sabato 29 Agosto 2020 12.00, Auditorium Casa Maria Ausiliatrice, Pella

- Letture e musiche ispirate a quadri di Caravaggio, Sabato 29 Agosto 2020 20.45, Auditorium Casa Maria Ausiliatrice, Pella

COLLEGIUM PRO MUSICA, Mariagrazia Liberatoscioli, testi e voce recitante, Stefano Bagliano, flauti dolci e maestro di concerto, Marinella Di Fazio, vihuela e tiorba, Maurizio Less, viola da gamba

- Il Flauto nel Barocco, Domenica 30 Agosto 2020 12.00, Auditorium Casa Maria Ausiliatrice, LAURA NUDO, flautista, GIANLUCA ROVELLI, clavicembalista

- L’eleganza del clavicembalo in Francia, Domenica 30 Agosto 2020 18.00, Auditorium Casa Maria Ausiliatrice, Pella, MICHELE SALOTTI, clavicembalista