PETTENASCO - 27-08-2020 -- Senza sportelli ATM

e con l’ufficio postale aperto solo 3 giorni alla settimana: ecco la situazione che stanno vivendo residenti e turisti a Pettenasco. L’ufficio postale che era aperto tutte le mattine, da qualche mese a questa parte, a seguito dell’emergenza sanitaria causata da Covid-19, è aperto soltanto il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina e per quanto concerne il Bancomat, sono già un paio d’anni che è chiuso.



Sono parecchie le esternazioni di disappunto da parte dei pettenaschesi nei confronti di una situazione che, obiettivamente, qualche difficoltà la crea, in tanti si chiedono come mai a Pettenasco non si attivino servizi che potrebbero consentire ai cittadini di effettuare in autonomia -senza ricorrere allo sportello, h24 e sette giorni la settimana- molte operazioni finanziarie.



“Siamo consapevoli del disagio che i nostri cittadini e i turisti stanno vivendo già da parecchio tempo -dichiara Mauro Cagnoli, vicesindaco del comune cusiano-. Il nostro comune è senza Bancomat dal 1° gennaio 2018 e ora abbiamo anche l’ufficio postale che è operativo solo a giorni alterni. La nostra amministrazione comunale la prima richiesta a Poste Italiane per l’installazione di uno sportello ATM l’ha fatta in data 8 marzo 2019, in quell'occasione abbiamo proposto di installare un presidio finanziario o presso l’ufficio postale sito in via Vittorio Veneto, o presso il Palazzo Comunale che si trova in piazza Unità d’Italia, Poste ci ha risposto informandoci di aver preso in carico la nostra richiesta e che la stessa sarebbe stata valutata accuratamente. Non avendo avuto ulteriori riscontri, in data 23 ottobre 2019 abbiamo mandato una nuova mail per sottoporre, ancora una volta, a Poste la nostra necessità di avere uno sportello ATM per agevolare i nostri cittadini e i turisti ma ad oggi…nessuna risposta. Alla luce di questo silenzio e consci del disagio che il nostro territorio comunale sta vivendo -conclude Cagnoli- è nostra intenzione fare nuove richieste a chi di dovere per avere almeno una risposta definitiva in merito".

r.a.