OMEGNA - 27-08-2020 -- Dopo l'anteprima

della scorsa settimana, si aprono ufficialmente oggi, giovedì 27 agosto, i festeggiamenti per San Vito ad Omegna.

Fitto il programma degli eventi odierni, che culminerà con il concerto di Davide Van de Sfroos questa sera, già sold out da tempo.



Per quanto riguarda il programma religioso è iniziato il triduo dal tema "Alla tua cena mirabile".

Alle 17 in piazza Beltrami, iniziano gli appuntamenti con il "Salotto di Diderot" con l'incontro dal titolo "La cura dell’essere nel tempo dell’apparire - Come prendersi cura di noi stessi di fronte ad un mondo troppo consumista", con Don Gian Mario Lanfranchini Lama Michelle Rinpoche



In largo Cobianchi, invece, alle 20.30 la musica con il duo Troncozo e Zambelli, che proporrà musiche della tradizione argentina e alle 22, The Blue Buffalo.



Alle 21.30 in piazza Beltrami, l'atteso concerto con Davide Van De Sfroos, sold out già da tempo.

Per San Vito Bimbi, invece, al Forum, alle 21, "Sott'acqua il lago delle meraviglie...", spettacolo tra parole e immagini luminose, per raccontare fatti seri e semiseri avvenuti tra le rive e le acque del Lago d’Orta. Liberamente tratto da un racconto di Gianni Rodari, di Domenico Brioschi con Lidia Robba e Adriana Zamboni alla lavagna luminosa.



Si ricorda, inoltre, la nuova formula per il banco 2020 a causa della situazione di emergenza Covid19. La distribuzione dei biglietti avverrà per mezzo di 4 casette di legno disposte nelle piazze degli spettacoli, il ritiro dei premi principali sarà possibile nella nuova sede in lungo lago Buozzi 8/9 ad Omegna.

Dettagli su www.sanvito-omegna.it/

Foto credits: sito internet Davide Van De Sfroos