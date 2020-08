OMEGNA - 28-08-2020 -- A Omegna la solidarietà

non si è mai fermata e ancora oggi lo spirito sensibile e attento al prossimo di molte persone continua a far sbocciare nuovi progetti atti dare una risposta concreta alle fasce più deboli e a tutti coloro che sono in difficoltà a causa delle nuove e tante fragilità figlie del Covid-19.

Si chiama “#ripartireinsieme” il nuovo progetto promosso da Caritas Diocesana di Novara, Caritas U.P.M.14, Casa Mantegazza e associazione Il Portoncino Verde, l’obiettivo è quello di dare una risposta immediata ai bisogni delle famiglie che stanno attraversando momenti di difficoltà in modo che possano garantire ai propri figli il diritto allo studio e all'istruzione e un sostegno alle attività commerciali del territorio.

Il progetto si rivolge contemporaneamente a due beneficiari: le attività produttive del territorio e le famiglie che necessitano di un sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo e degli articoli di cancelleria per l’anno scolastico 2020/2021, in modo da aumentare il rendimento degli interventi a beneficio dell’intera collettività.

Verrà concordato con le attività commerciali il numero di buoni spesa da emettere per l’acquisto dei libri di testo e del materiale scolastico in modo che complessivamente siano dello stesso importo del contributo ricevuto. I buoni emessi verranno distribuiti alle famiglie in situazioni di bisogno che ne faranno richiesta rivolgendosi a Caritas U.P.M.14, Casa Mantegazza o ai dirigenti scolastici.

Le attività commerciali che hanno aderito sono: cartolibrerie Zanetta, Quadrifoglio e Giorni di Carta di Omegna.

Per avere maggiori informazioni si possono contattare Filippo Ardizzi (tel 346.6133149 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) e don Gianmario Lanfranchini (tel 338.5339208).

Orgogliosa dei suoi concittadini e grata per quello che fanno è Sabrina Proserpio, assessore alle Politiche Sociali a Omegna: “Omegna è una cittadina che risponde sempre in maniera molto completa alle varie iniziative solidali che nascono spontaneamente in città. Sono molto orgogliosa dei miei concittadini, sia di chi propone le iniziative perché ha una "umanità" sensibile, sia per chi le supporta. Il mio enorme grazie va a tutti quanti. Questa è la dimostrazione che in molti hanno Omegna nel cuore”.

r.a.