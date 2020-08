OMEGNA – 28-08-2020 -- È stato uno spettacolo

dominato dalla forte voglia di ripartire quello del Re Tour, la tournée estiva del cantautore lombardo Davide Van De Sfroos. E che fosse un appuntamento speciale, si è intuito subito dall’applauso colossale sparato dagli spettatori, che hanno fatto a gara per accaparrarsi online la prenotazione del posto. E De Sfroos con il suo live ha letteralmente stregato i suoi fan, presentandosi in un’inedita versione street, accompagnato dal suono di una chitarra, di una tastiera, di un violino e di una batteria. Una formazione ridotta, ma che ha fatto rivivere nel pubblico il grande entusiasmo dei suoi maggiori successi, dalla “Ninna nanna del contrabbandiere” fino a “Yanez”. E la magia delle canzoni in dialetto laghée ha fatto rivivere i luoghi e le tradizioni lombarde, la vita della gente e gli episodi che la caratterizzano, attraverso una cronaca vivace e attenta che sa collocare elementi della contemporaneità (dalla lattina di Red Bull fino all’Iphone) nel contesto del paese, con tutte le sue colorate dinamiche. La forza del punk con parentesi di folk hanno fatto di questo concerto autentico una vera e propria manifestazione di amore verso il territorio lombardo e le sue tradizioni.