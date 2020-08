BORGOMANERO - 29-08-2020 --Allenamento congiunto

di Accademia Borgomanero e Omegna nella giornata di giovedì, con gli agognini che si sono imposti 5-2. Per gli agognini in rete Gulin, De Bei, Giordani, Sardo e Agyei. Sul tre a zero ha accorciato le distanze l'ex Paganini. Dopo il gol di Sardo Fornara si mette in evidenza respingendo un rigore. Piccolo sfortunato rimpallo in difesa che ha portato al secondo gol gli ospiti, l'ultimo tocco è di Donzelli. Avevamo bisogno di mettere minutaggio nelle gambe - dice mister Molinaro - dobbiamo lavorare ancora molto e la strada è lunga. Un test che ci serve per fare degli aggiustamenti e correggere errori che commettiamo. Il risultato non ha proprio nessun significato perché son tante le cose che dobbiamo guardare". Domani altro allenamento congiunto contro Vigliano Biellese in trasferta.