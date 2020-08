OMEGNA- 29-08-2020-- Sono arrivati i primi giocatori a Omegna e ci sarà la consegna del materiale tecnico presso la sede di via Mazzini. Quindi, dopo le rituali visite mediche ad inizio settimana, il primo allenamento, in calendario al Palabagnella martedì alle 17:00. Le attuali norme non consentono la presenza di pubblico quindi, ahinoi, l'ingresso è vietato agli spettatori e dunque non ci potrà essere il consueto bagno di folla. La presentazione ufficiale di squadra e società a tifosi, sponsor e giornalisti si terrà domenica 6 settembre al Lido di Bagnella dalle 19:00.

Previsto un apericena, al costo di 10 euro, con salumi del nostro sponsor e tifoso Macelleria da Bruno e con lasagne del pastificio Viganò di Omegna. Il ricavato della serata sarà devoluto per il progetto benefico del presidente don Angelo Nigro in Uruguay: nello specifico, per la realizzazione di un campo da tennis in un quartiere di Montevideo con progetti ad hoc legati ai giovani.

Per motivi di sicurezza, ci sarà obbligo di indossare la mascherina, di firmare un foglio per la rintracciabilità all'ingresso e di provare la febbre con il termoscan. Si ringraziano per la disponibilità nell'organizzazione dell'evento sia Equipe Italia, che l'amministrazione comunale di Omegna.

Per prenotazioni, rivolgersi alla sede o chiamare Giorgio al 335490893 e Bag al 3485625129. Posti ovviamente limitati.