OMEGNA - 30-08-2020 -- Sarà recuperato

martedì, 1° settembre, il concerto di Ivana Spagna, inizialmente previsto ieri sera in piazza Beltrami, ed annullato per il maltempo. L'appuntamento sarà alle ore 22. Sempre martedì, in largo Cobianchi, suoneranno i Soul Garden. Prenotazioni su www.prenotasanvito.it