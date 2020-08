OMEGNA - 30-08-2020 -- E’ tornato a splendere

un bel sole su Omegna e sulla festa di San Vito con i suoi tanti eventi per grandi e piccini. Proprio per i bambini è in corso presso il Forum di Omegna il San Vito Bimbi che oggi, domenica 30 agosto, propone un appuntamento assolutamente da non perdere: alle ore 16, infatti, ci sarà Oreste Castagna con un laboratorio-spettacolo sul tema del dono che rappresenta il generoso regalo di AVIS nazionale al centenario rodariano.



“Sottolineo che questo evento è stato realizzato grazie al sostegno di AVIS nazionale che ha voluto essere a Omegna a festeggiare il centenario di Rodari su proposta del gruppo AVIS provinciale e di Omegna nello specifico - dichiara Alberto Poletti direttore del Forum di Omegna”.

L'evento è gratuito.

r.a.