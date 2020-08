OMEGNA - 30-08-2020 -- Dopo il maltempo

che ha sconvolto il programma di venerdì e di ieri di San Vito, oggi, invece, tutto confermato. Si inizia alle 17 al Forum di Omegna con il Salotto di Diderot e l'incontro "Il valore delle parole contro la fretta del troppo parlare" , con il Prof. Simone Fornara e la Dott.ssa Maddalena Fiordelli

Alle 21.15 P.zza Martiri della Libertà@Mr. Egg Genere Rock Blues, spaziando da Clapton, BB King, Popa Chubby, Cream, Ray Charles e molti altri artisti.



Alle 22 in Largo Cobianchi None from Milano gruppo swing che propone i più grandi successi dagli anni 20 agli anni 50.



Alle 22.15 Aspettando l’ospite con ARCADEMIA e Blue Eyes Project e a seguire Nina Zilli.



Come sempre, prenotazioni su: www.prenotasanvito.it

Foto credits: pagina Fb Nina Zilli