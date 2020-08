OMEGNA - 31-08-2020 -- Oggi Omegna

celebra la Festa del SS.Crocifisso. Dopo la Santa Messa in collegiata alle 8.30, alle 10, la celebrazione al Cimitero Urbano in suffragio dei defunti al tempo del Covid19 e alle 18 di nuovo in collegiata per i benefattori vivi e defunti .



In piazza Beltrami: alle 12.30 il Pranzo degli Omegnesi presso il ristorante Stragood Cucina tipica piemontese - area Oratorio. Prenotazioni sul sito www.sanvito-omegna.it,al ristorante Stragood, in sede ritiro premi in via L.L.Buozzi 8/9; alle 17.30 assegnazione del 30° Francobollo d'Oro a persona o ente Omegnese, meritevole nel settore del volontariato.



Alle 20.30 in Largo Cobianchi, il Quartetto Se.Go.Vlo: Salvatore Seminara (chitarra), Stefano Gori (flauto), Paolo Vignani (fisarmonica), Gabriele Oglina (clarinetto) con Danze e musiche da film. Rota , Morricone , Piazzolla , Bacalov .



Alle 21.30 in piazza Beltrami il Light Painting Show Paolo Carta.



Alle 22 in Largo Cobianchi, Little Tony Family.

Eventi soggetti a possibili modifiche in caso di avverse condizioni meteo.