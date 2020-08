PETTENASCO - 31-08-2020 --E’ un segnale piccolo

che ovviamente ha significato solo se ragionato nella realtà in cui si sta verificando, nonostante questo però è bello parlarne perché porta con sé un messaggio di positività che mai come in questo periodo è bello veicolare.



A Pettenasco ci sono ben sette cantieri edili aperti e la cosa fa specie soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo in cui l’intera economia, compreso naturalmente il comparto edilizio, è in sofferenza a causa dell’emergenza sanitaria.

I sette cantieri sono tutti di edilizia privata e in particolare si tratta di due nuove costruzioni e cinque ristrutturazioni.

A far presente questo fatto Mauro Cagnoli: “A mia memoria non ricordo di aver mai visto a Pettenasco sette cantieri aperti contemporaneamente -asserisce il vicesindaco Cagnoli-. Vedere questi lavori in corso a Pettenasco e frazioni mi fa piacere soprattutto in questo periodo tanto tribolato e incerto. Anche Pettenasco non è immune dalle nuove fragilità figlie del Covid-19 ma constatare che ci sono persone che possono e vogliono impegnarsi in nuovi progetti, mi sembra una cosa positiva”.

r.a.