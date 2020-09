GRAVELLONA TOCE-01-09-2020 -- "La Bottega dell’Arte”

di Gravellona Toce organizza per sabato 5 settembre, dalle ore 15 alle ore 19, un open day volto a far conoscere la struttura e ad illustrare l’offerta formativa attraverso colloqui personalizzati.



Durante la giornata sarà presente Michela Mirici Cappa -titolare della “Bottega”, artista ed architetto- che, nel pieno rispetto delle disposizioni anti contagio, incontrerà singolarmente le persone interessate a conoscere la “Bottega” e illustrerà loro le caratteristiche di questa realtà.



Per l’occasione, sempre presso i locali della “Bottega” che si trova a Gravellona Toce in corso Roma n.55/57, sarà allestita una mostra che vedrà in esposizione alcune opere realizzate dagli allievi durante i corsi, al fine di meglio illustrare ciò che vi si svolge.



L’attività principale della "Bottega" è da sempre basata sulla proposta e realizzazione di corsi artistico-creativi; i primi corsi che verranno attivati in questa nuova annualità saranno quelli di disegno e pittura ad olio tenuti direttamente dalla titolare nelle seguenti giornate ed orari: tre turni (a scelta) pomeridiani (lunedì, giovedì o venerdì ore 15/17); due turni (a scelta) serali (martedì o giovedì ore 21/23). Il costo totale per ogni turno (10 lezioni) è di 130€.

In aderenza alle disposizioni di sicurezza in vigore, alla “Bottega dell’Arte” di Gravellona Toce saranno adottate le seguenti misure: uso di mascherina e gel lavamani (quest’ultimo fornito dalla Bottega), numero limitato di iscritti a ciascun turno al fine di garantire la distanza come da normative.

Per avere maggiori informazioni e per le iscrizioni si può contattare direttamente Michela Mirici Cappa al numero 338.8161400 (anche whatsapp).

