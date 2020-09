ARMENO - 01-09-2020 -- In attesa

di ricevere l’ordinanza della Provincia, l’amministrazione comunale di Armeno -in una nota pubblicata sul sito del comune- comunica che la strada SP39 tra Armeno e Gignese al Km 16 (ponte Rio Ondella), sarà chiusa al traffico dal 7 settembre al 7 novembre 2020 e non da oggi, 1 settembre, al 31 dicembre come erroneamente esposto dalla ditta affidataria dei lavori.