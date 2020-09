OMEGNA - 02-09-2020-- Lunedì sera,

con il grande spettacolo “the Bumbi show” si è concluso il San Vito Bimbi kermesse che, durante i festeggiamenti cittadini in onore di San Vito, tiene compagnia alle famiglie, e ai più piccoli in particolare, con tanti eventi, spettacoli e occasioni di divertimento intelligente.

Abbiamo intervistato Alberto Poletti, direttore del Forum di Omegna, per riflettere con lui sui giorni di festa che si sono da poco conclusi.

Si è da poco concluso il San Vito Bimbi un'edizione particolare, questa del 2020, perché fortemente influenzata dalle disposizioni anti-contagio e anche penalizzata, a tratti, dal cattivo tempo... Una riflessione su questi giorni di festa.



“Credo sia stato doveroso, nel periodo di festa cittadina, proporre un programma dedicato ai più piccoli , in modo da recuperare vivacità e speranza, caratteristiche rodariane necessarie in questo periodo strano.

San Vito Bimbi era alla sua decima edizione e nell'anno delle 100 candeline di Rodari non poteva sicuramente saltare: così abbiamo scelto di mescolare proposte di animazione leggera, di approfondimento attraverso le esposizioni, di spettacolo puro (come quello con Rai Yoyo) e di giochi ludolinguistici con Sidoti di Lucca Comix. Il brutto tempo ci ha obbligati a saltare due serate, ma (con fantasia rodariana) abbiamo recuperato quasi tutto...ed è stato ancora più divertente.”



Non è stato facile organizzare in tutto, come hanno risposto grandi e piccini alle "regole" per poter vivere spettacoli ed eventi in sicurezza ?





“Credo che le persone si stiano abituando a convivere con le nuove e rigide norme di sicurezza anti-contagio. Sicuramente gli eventi, come è stato San Vito, sono utili anche a questo: educare a ritornare a vivere momenti di comunità pur nel massimo rispetto delle regole dettate dalle normative vigenti e delle richieste dagli organizzatori.”

Quale evento ha raccolto più consensi da parte dei bimbi ?





“La presenza del pupazzo Bumbi con il Cantastorie Oreste direttamente da Rai Yoyo ha fatto segnare il pienone di famiglie con bimbi piccoli e piccolissimi. E' una proposta adatta ai bimbi anche sotto i 3 anni e questo ci ha fatto divertire molto: è bello iniziare a coinvolgere i bambini dai primi anni di vita, in modo da costruire con le famiglie un percorso di diversi anni. E' stata degna di nota anche la grande festa con laboratorio-spettacolo di domenica pomeriggio: grazie ad Avis Nazionale che ha voluto essere a Omegna per i 100 anni di Rodari è stato possibile ospitare l'attore Oreste Castagna che ha divertito ed emozionato il pubblico sul tema del dono.”

San Vito Bimbi rientrava nel programma del centenario di Gianni Rodari, cosa ha in serbo il Parco della Fantasia per i prossimi mesi ?



“Sono tanti gli eventi in programma! Sabato 5 settembre, mentre si svolgerà l'evento il Lago dei Draghi, quest'anno rinominato "C'era due volte il Drago" in onore al Barone Lamberto, ci sarà la conferenza stampa di presentazione degli eventi celebrativi che si concretizzeranno in autunno: convegni, rassegne, festival e animazioni con la partecipazione di enti di livello nazionale!”

r.a.