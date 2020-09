OMEGNA - 02-09-2020 -- Una richiesta formale

a ConSer VCO per l’ eliminazione dei contenitori Humana per la raccolta di abiti usati diffusi sul territorio comunale. E' quella inviata dall'assessore comunale con delega all'ambiente, Mattia Corbetta.



E' evidente il trasformarsi in piccole discariche abusive a cielo aperto degli inconfondibili cassonetti gialli. Questo sia per la maleducazione di alcuni utenti, sia per il calendario di raccolta fornito da Humana People to People Italia, a cui ConSer VCO ha assegnato il servizio, e che non garantisce un puntuale ripristino della quindicina di contenitori e dell’area circostante.



"Dispiace che per la maleducazione di pochi, che continuano a riversare fuori da contenitori anche palesemente colmi i propri sacchi vadano di mezzo i tanti cittadini volenterosi che dismettono abiti e scarpe ancora in buono stato per donarli a chi ne ha bisogno", sottolinea l'assessore, al lavoro affinché la raccolta si sposti nell’attuale sede della piattaforma ecologica di Monte Zuoli.

Sarà così possibile ottenere un duplice risultato: da una parte garantire un maggior decoro urbano, dall’altra il rispetto delle direttive di raccolta di determinati oggetti e non di altri.