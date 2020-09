GOZZANO -03-09-2020 -- La TARI (Tassa Rifiuti)

per l’anno in corso, a Gozzano, avrà le tariffe del 2019.

Inoltre, alle utenze non domestiche, cioè quelle inerenti alle attività produttive, sarà applicata una tariffa ridotta. Lo ha stabilito il Consiglio Comunale. In sostanza, le attività che sono rimaste chiuse temporaneamente durante l’emergenza covid 19 godranno di una riduzione della parte variabile della tariffa TARI per 30% “ciascuno – si legge nella delibera – dei mesi in cui l’esercizio di attività è stato sospeso, sino ad un massimo del 60%”.



Soddisfazione è stata espressa dagli assessori Francesca Tucciariello e Paolo Zucchetti.



“Abbiamo pensato – sottolinea l'assessore Francesca Tucciariello – ad un sistema di agevolazioni per le attività del territorio e in particolare i servizi che sono stati più colpiti durante l’emergenza; l’iniziativa non può certamente risolvere le problematiche di una crisi complessa, ma il nostro intento è quello di alleviare le difficoltà che molte imprese stanno vivendo”.



Aggiunge l'assessore al Bilancio, Paolo Zucchetti: “Il nostro impegno come Amministrazione – ha detto – è stato costante e collaborativo verso le Forze dell’ordine, l’AIB, la Prefettura e la struttura ospedaliera di Borgomanero”. Ha poi continuato “in particolare verso le famiglie e persone bisognose” senza dimenticare gli atti come “il differimento del pagamento dell’Imu e della Tari, l’esonero del pagamento della Tosap ai mercatali e quello per i dehors, oltre al rimborso delle famiglie per il servizio di scuolabus”.