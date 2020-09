OMEGNA - 04-09-2020 -- Il momento tanto atteso è finalmente arrivato e Omegna è prontissima a trasformarsi nella capitale dei draghi. Domani, sabato 5 settembre, e domenica 6 torna la terza edizione dell’evento “Lago dei Draghi” che nell'anno del centenario di Gianni Rodari promette interessanti novità per tutta la famiglia.

Ci saranno nuove aree espositive e nuove lezioni di dragologia, i safari fotografici in motoscafo sul lago d’Orta durante i quali avvistare i famosi draghi animatronici in movimento, poi ancora ci saranno la “corsa al contrario” lungo la passeggiata che dal Forum (sede dell'Accademia di Dragologia) conduce al centro di Omegna, lo scivolo gigante dei draghi, le storie di draghi con gli alberi parlanti e… molto altro ancora!

Tante belle novità in questo 2020 per vivere, ovviamente in sicurezza rispettando le disposizioni anti contagio, un’avventura unica ed indimenticabile nella città di Rodari.

Per scoprire il programma completo, per essere aggiornato su tutte le novità e per le prenotazioni: www.lagodeidraghi.it