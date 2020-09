OMEGNA - 05-09-2020 -- E’ in programma domani,

domenica 6 settembre, alle ore 18, a Cireggio la cerimonia ufficiale di intitolazione del Parco dedicato all’ing. Pietro Stella (1922 – 1998) che guidò l’omonima azienda fondata nel lontano 1882 per produrre articoli in ottone, poi specializzatasi nella produzione di rubinetteria sanitaria.

L’inaugurazione, promossa dall’Amministrazione Comunale insieme al Consiglio di quartiere di Cireggio presieduto da Lino Caldi, intende onorare la memoria di un grande uomo, uno dei più illustri imprenditori omegnesi tributando al suo nome l’area verde di via Leonardo da Vinci (lato cimitero).

Fino alla fine degli Anni 80, proprio a Cireggio, lo stabilimento Stella ha continuato la propria attività produttiva, conclusasi solamente dopo che l’ultimo dei lavoratori impiegati ha raggiunto l’età della pensione

"Con l’intitolazione all'ingegner Pietro Stella, l’Amministrazione Comunale, il Consiglio di Quartiere di Cireggio e la Pro Cireggio rendono omaggio a uno degli industriali più illuminati della storia di Omegna -evidenzia Sara Rubinelli, assessore alla Cultura del Comune di Omegna-. Fu, infatti, lui a iniziare un lento processo di industrializzazione ponendo l’accento sul forte contenuto tecnologico dei prodotti, che oggi proseguono la propria storia all'interno di Rubinetterie Nobili"..

In caso di pioggia la cerimonia di inaugurazione sarà rimandata a domenica 13 settembre.