OMEGNA- 05-09-2020-- Primo allenamento al PalaBagnella per la nuova Paffoni. La presentazione ufficiale a stampa, tifosi e sponsor si terrà domenica alle 19:00 al Lido di Bagnella, ma i nuovi giocatori hanno già potuto toccare con mano l’affetto dei tifosi grazie all’Alfonsata Rossoverde che si è tenuta ieri sera alla pizzeria Cavalieri, nel rispetto delle norme per evitare il contagio. “È come se fosse il primo giorno di scuola, da sempre è cosi quando si parte, anzi si riparte. Le sensazioni e le prime impressioni sono ottime: ho trovato un gruppo disponibile, serio e già pimpante anche fisicamente. Queste due settimane – ha sottolineato coach Andreazza – saranno di un lento ritorno alla normalità, con atletica al mattino e palla al pomeriggio".