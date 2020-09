AMENO/MIASINO- 06-09-2020-- Le Amministrazioni comunali

di Miasino e di Ameno intendono attivare i servizi di mensa e dopo scuola a favore dei bambini frequentanti la Scuola Primaria.

Nello specifico il servizio mensa inizierà il 14 settembre, il servizio post scuola, invece, prenderà il via il 22 settembre in ottemperanza alle linee guida ministeriali e regionali in relazione all'emergenza COVID-19.

Sui siti internet dei due comuni sono presenti i moduli che i genitori devono compilare e inoltrare all'ente all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro le scadenze indicate su ciascun modello per poter fruire dei sopraccitati servizi.

Le Amministrazioni specificano che al fine di consentire di organizzare al meglio i servizi, sulla base dei numeri di adesione, l'iscrizione è obbligatoria.



Per quanto concerne il servizio di trasporto con scuolabus per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria, i moduli dedicati vanno consegnati, compilati in ogni loro parte, al Comune di Ameno all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ameno.

Tutte le specifiche su https://www.comune.miasino.no.it e su https://www.comune.ameno.novara.it