PETTENASCO - 07-09-2020 -- A Pettenasco

si rinnova anche in questo 2020 l'appuntamento con i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, una ricorrenza che da sempre viene vissuta con grande sentimento dalla comunità.

A causa dell’emergenza Covid-19 sarà una festa diversa quella che inizierà giovedì 10 settembre; il programma dei festeggiamenti -infatti- è stato rimodulato e ridimensionato in ottemperanza alle disposizioni in vigore.

Si inizia giovedì 10 settembre con l’Adorazione e le Confessioni dalle ore 21.00 alle ore 22.00; venerdì 11 settembre alle ore 20.30 ci saranno i Solenni Vespri in chiesa parrocchiale e poi ogni persona per conto proprio si recherà a Riva Pisola, lì verrà portata anche la statua della Madonna e ci saranno un breve momento di preghiera la Benedizione del lago e il tradizionale falò.

Sabato 12 settembre alle ore 17.00 ci sarà il Rosario, domenica 13 settembre alle ore 11.00 sarà celebrata la Santa Messa Solenne in chiesa parrocchiale, alle 17.15 ci saranno i Vespri e la Benedizione Eucaristica e poi alle ore 18.00 la Santa Messa Solenne sempre nella parrocchiale

Lunedì 14 settembre, giornata conclusiva della festa, alle ore 11.00 la Santa Messa per tutti i defunti.

r.a.